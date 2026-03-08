Desde hace varias semanas, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales acerca de los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por esta razón, en la noche de este 8 de marzo, se llevará a cabo una nueva gala de eliminación en el reality y los televidentes son quienes tienen la oportunidad de elegir a su participante preferido a través de las votaciones en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué participante están dentro de la placa de nominados este 8 de marzo?

Cabe destacar que una de las galas que más reacciones deja por parte de los internautas mediante las redes sociales, se trata acerca de la noche de eliminación, en la que el público tiene la decisión de salvar a sus participantes preferidos, mediante las votaciones.

¿Qué celebridades están en la placa de nominados en La casa de los famosos Col? | Foto: Freepik

Por su parte, los participantes que se encuentran dentro de la gala de nominados en la noche de este 8 de marzo son: Juanse Laverde, Juan Palau, Eidevin, Yuli Ruíz, Juancho Arango y Alexa Torrex, están en la placa de nominados.

Algunas de estas celebridades fueron elegidas por parte de la casa, el público y por el reciente eliminado de la competencia.

¿Qué participante podría ser el primero en salvarse e ingresar a La casa de los famosos Colombia?

Tras las diversas expectativas que circulan en redes sociales tras la próxima gala de eliminación, la cual se llevará a cabo esta noche, desde el horario de las 8:00 p.m. a través de la pantalla del Canal RCN, muchos internautas han generado diversas opiniones al respecto.

De este modo, te contamos que, según la IA, o más conocida como Inteligencia Artificial, realizó una serie de predicciones acerca de qué celebridad sería la primera en salvarse durante la próxima gala de eliminación.

Tras el análisis que hizo la IA, se refleja que el participante con una gran variedad de posibilidades en ingresar al reality, es Juan Palau.

Juan Palau podría ser el primero en salvarse, según la IA. | Foto: Canal RCN

Esta decisión la evaluó la IA tras la base fuerte de seguidores que tiene Juan Palau en sus redes sociales, quienes lo han respaldado durante las votaciones.

Por su parte, se conocerá el nombre del próximo eliminado de La casa de los famosos Colombia esta noche, ¡no te lo pierdas!