¿Qué nombres tendrán las nuevas habitaciones de La casa de los famosos Colombia 2026?

El anuncio del estreno de La casa de los famosos Colombia 2026 tiene a todos hablando sobre el reality del Canal RCN que es tendencia en redes sociales.

¿Cuándo es el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

El próximo lunes 12 de enero de 2026, se abren las puertas de La casa de los famosos Colombia. Diversas figuras públicas tendrán que convivir mientras son vigiladas por decenas de cámaras 24/7.

El reto es grande, pues la segunda temporada del reality fue tendencia todos los días e incluso se esparció a nivel internacional, razón por la que los nuevos habitantes deben darlo todo de sí mismos para estar a la par y entretener al público.

La casa de los famosos Colombia 2026 regresa muy pronto | Foto del Canal RCN.

Mientras llega el día del estreno, los recuerdos de anteriores temporadas empiezan a resonar. En ese sentido, en las dos temporadas del reality se han presentado dos habitaciones, cada una con distintos nombres.

¿Cómo se han llamado las habitaciones de La casa de los famosos Colombia?

Las habitaciones de La casa de los famosos Colombia 2026 son determinantes; de hecho, cuando se elige el cuarto comienzan a generarse los teams (grupos) y a partir de ello la competencia, con alianzas y todo incluido.

En la primera temporada, cuya ganadora fue la influencer caleña Karen Sevillano, las habitaciones se llamaron cielo e infierno; en la segunda temporada, cuyo ganador fue el cantante Andrés Altafulla, las habitaciones fueron identificadas como agua y fuego.

Por lo tanto, se prevé que para la tercera temporada del reality del Canal RCN lleguen nuevos nombres para los cuartos, e incluso no se descarta un tercero.

"Se acerca La casa de los famosos Colombia y con ella muchas sorpresas llegarán… ¿Será que los nombres cambiarán? Estamos muy cerca de descubrirlo", se lee en el Canal RCN.

¿Qué nombres hay para las habitaciones de La casa de los famosos Colombia 3?

Compartido lo anterior, los seguidores y el público como tal de La casa de los famosos Colombia se encuentra haciendo sus propias apuestas de cómo se llamarán las habitaciones de la temporada número tres, entre las opciones se encuentran:

Día y noche.

Mar y tierra.

Sol y luna.

Tierra y aire.

Mentira y verdad.

Ángeles y demonios.

La casa de los famosos Colombia 2026 se puede ver a todo momento en la app del Canal RCN. Clic aquí para descargarla.