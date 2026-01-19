Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás Arrieta encendió las redes por su actitud en el calabozo de La casa de los famosos

Nicolás Arrieta tuvo que cumplir una sanción de El Jefe, por lo que fue esposado y tuvo que ponerse un traje naranja.

Nicolás Arrieta trató de ponerle humor a su encierro en el calabozo.
Nicolás Arrieta recibió una sanción de El Jefe y tuvo que cumplirla en el cabalozo. Foto: RCN

Nicolás Arrieta recibió una sanción por parte de El Jefe de La casa de los famosos Colombia y no quedó muy conforme. El creador de contenido expresó su malestar desde el momento que conoció la decisión y se quejó en más de una ocasión.

¿Qué hizo Nicolás Arrieta al estar encerrado en el calabozo de La casa de los famosos Colombia?

Aún, pese a las inconformidades, tuvo que cumplir la sanción, la cual constaba de pasar una noche en el calabozo, un espacio estrenado para esta tercera temporada.

En medio de su encierro, Nicolás dijo que todo era injusto y alzaría la voz cada vez que fuera necesario. Lo cierto es que su tiempo en el calabozo desató una ola de memes y comentarios en redes sociales.

Un video compartido desde las cuentas oficiales de RCN y La casa de los famosos muestra el momento en que Arrieta se pone su traje naranja y hasta es esposado de los pies. Además, recibió su comida en una charola, pero le pareció que el jugo no tenía suficiente azúcar.

Nicolás Arrieta trató de pasarla bien, a pesar de su encierro en el calabozo.
Nicolás Arrieta recibió una sanción que implicó pasar la noche en el calabozo. Foto: RCN

Nicolás invocó la canción de ‘El preso’ de Wilson Manyoma, se rebeló contra El Jefe y reiteró que su sanción era injusta, desatando risas y diversas reacciones entre sus seguidores y demás internautas.

¿Por qué Nicolás Arrieta fue sancionado en La casa de los famosos Colombia?

En la gala de este domingo de La casa de los famosos, Nicolás fue sancionado por El Jefe. El habitante incumplió una regla y por ende su castigo fue pasar una noche en el calabozo.

Según explicó El Jefe, Arrieta pasó la noche en un cuarto que no le correspondía. Él hace parte de la habitación Calma, y durmió en Tormenta. Aunque Nicolás estuvo muy inconforme, las reglas del Jefe deben cumplirse.

Finalizada la primera gala de eliminación de esta temporada, el influencer recibió el llamado y no le quedó más opción que acogerse a lo dispuesto por el mandamás de la casa más famosa de todas.

¿Qué opinó Nicolás Arrieta sobre la situación que vive Epa Colombia?

Nicolás Arrieta dio su opinión de Epa Colombia en La casa de los famosos y sus palabras generaron cierta polémica en redes sociales.

El creador de contenido recordó el caso de la empresaria de keratinas en medio de una charla con Valentino Lázaro y fue muy contundente con sus afirmaciones.

No me cae bien, le lavaron la cara. Para mí, es una persona que ha hecho unas vainas rarísimas, unos torcidos rarísimos, presuntamente. De todas formas, merece una segunda oportunidad, pero hay muchas mujeres presas con hijos y ¿quién aboga por ellas? Nadie

El tierno video de la hija de Epa Colombia
Nicolás Arrieta dijo en La casa de los famosos que Epa Colombia no le cae bien. (Fotos: Canal RCN)

Arrieta reiteró que lo mejor que le pudo pasar a ella (Epa Colombia) es “haber ido presa”, pero Valentino lo refutó y preguntó el porqué, a lo que él contestó: “porque le cambió la imagen, ¿tú te acuerdas lo que decían de ella antes de ir presa? ¿Tú sabes qué hubiera pasado si no va presa? Claro, como tiene plata…”

Nicolás siempre se ha caracterizado por su personalidad sincera y muy arrolladora. En La casa de los famosos ya ha dejado claro que, cuando algo no le gusta, lo dice sin titubear.

