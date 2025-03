La influenciadora Melissa Gate se sinceró sobre lo que piensa de Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido decidió tomarse un tiempo a solas en la barbería de la casa más famosa de Colombia y hablar sobre lo que está ocurriendo con ella en el reality tras haber sido trasladad del cuarto Agua al cuarto Fuego junto a Yina Calderón y Karina García.

Melissa sugirió que podían acabarse sus conflictos con Yina Calderón, destacando que en realidad no le cae mal.

"¿Será que entre nosotras lentamente se irán limando las asperezas? yo les voy a decir la verdad, a mí ella nunca me ha caído mal, de hecho yo me reía de sus videos hasta que se metió conmigo, ahí dije 'lo siento, pero te metiste con la loca equivocada', incluso en varias ocasiones me preguntaban por ella y siempre hablaba bien", confesó.

Sin embargo, detalló que el haberse ido en su contra desató su lado más terrible, pues no dudó en defenderse.

Por su parte, se preguntó por qué Karina García decidió cambiarla de cuarto y si lo hace por conveniencia o porque en serio le cae bien.

"Yo creo que Karina me está poniendo a dormir en el cuarto con Yina, así como yo la puse a dormir a ella con Yana la otra vez, todo me lo está devolviendo, ese debe ser mi karma (...) ¿Ustedes creen que ella se acerca a mí por conveniencia? mentiras, ella siempre se ha querido acercar a mí, incluso desde afuera, yo siempre he sido la he creado una barrera porque se rodea de personas que no me generan confianza y ella es muy influenciable, es buena persona", dijo.