La hermana de Mateo Varela, conocido como Peluche, ingresó a La casa de los famosos Colombia en medio de la dinámica de ‘Congelados’.

Melissa, la hermana de Mateo Varela, ingresó a La casa de los famosos Colombia junto a su hija Lucía, sobrina del modelo.

Una vez entró a la casa más famosa de Colombia le pidió que no se moviera y le dejó contundentes palabras resaltando que entendía que tuviera un romance con Norma Nivia, pero le recordó que su objetivo en el reality es otro, por lo que, le aconsejó mostrar más su esencia porque lo ve apagado.

"Te veo desenfocado, yo sé que tienes una relación, pero tú viniste a hacer otras cosas, hay momentos para el amor , si es verdadero afuera habrán esos momentos. Tú eres un hombre maravilloso, estás a la altura de cualquier mujer, recuerda tu valor para que los demás lo puedan ve (...) no necesitas plataformas, nunca has tenido problemas de autoestima, no necesitas nada de eso, eres perfecto como eres (...) tú llegaste aquí con un brillo, una luz, no la estoy viendo, te veo apagado, no hay motivos para bajonearte de esa manera", le confesó.