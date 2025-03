La líder de la semana, la influenciadora Karina García, hizo cambios en los cuartos en La casa de los famosos Colombia como nuevo beneficio.

El Jefe decidió darle como beneficio al líder de la semana poder reorganizar los cuartos Agua y Fuego a su conveniencia.

La influenciadora Karina García fue la ganadora de la prueba de liderazgo y quien pudo tomar dicha decisión en compañía de la empresaria Yina Calderón, con quien decidió compartir su privilegio de cuarto privado.

La influenciadora decidió hacer unos cambios importantes, los cuales sorprendieron a muchos.

Agua:

Fuego:

Los participantes se mostraron un poco sorprendidos con la decisión, en especial la influenciadora Melissa Gate quien reaccionó de inmediato diciendo "Me arruinaron la vida".

Posteriormente, luego de tener que trasladar sus cosas de cuarto no aguantó y rompió en llanto.

Varios de sus compañeros trataron de subirle el ánimo y detallarle que solo tendrá que dormir en el cuarto Fuego y el resto podrá estar en el cuarto Agua.

La influenciadora Karina García se acercó a ella y le mencionó que nadie la hará nada a ella ni se irá en su contra debido a que eso fue lo que ella manifestó que presentía que sucedería.

"No llores más, me siento como una p*** mier*** yo no me imaginé que fueras a tomar eso así", le señaló Karina García.