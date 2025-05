La influenciadora Melissa Gate reaccionó luego de que la creadora de contenido Karina García no le dedicara ningún mensaje al despedirse de La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Karina García no le dijo nada a Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia?

La paisa se conectó por última vez con sus excompañeros en La casa de los famosos Colombia después de haber quedado eliminada del reality tras haber obtenido la mayor votación por parte del público.

A cada uno de los participantes les dejó una dedicatoria, menos a Melissa Gate, de quien habría dejado una indirecta al hablarle al actor el Flaco Solórzano, a quien le aconsejó no dejar tratar mal de alguien de pelo azul, haciendo aparente referencia a Melissa, quien usaba peluca de color azul.

En el 'After' fue interrogada por qué no le dijo nada y aseguró que no le nació dedicarle alguna palabra por cómo fue con ella.

¿Cómo reaccionó Melissa Gate tras dicho comentario de Karina García en su despedida de La casa de los famosos Colombia?

La influenciadora fue interrogada en La Mega al respecto, donde bromeó comparándose con el cantante Blessd, con quien Karina García sostuvo un romance.

Sin embargo, después lanzó fuertes comentarios sobre la paisa y agradeció que ya no estuviera en el juego.

"Dios mío padre, ya no soy Melissa Gate, soy Blessd, ahora soy la del pelito azul, imagínate, unas indirectas, a lo cual lo único que voy a decir es si van a hablar mal de mí procuren de la misma manera en que yo me lo hago, no quiero andar en boca de ninguna pro*** por ahí en redes sociales, no hablemos de contaminar cuando tú eres la más contaminada (...) maneja la distancia, gracias por irte, es lo mejor que nos ha pasado", dijo.

Por ahora, Melissa Gate continúa dando lo mejor de ella para continuar en la casa más famosa de Colombia y llegar a la final, mientras que Karina García sigue retomando su realidad poco a poco para pronto reencontrarse con su familia.