Karina García se enteró que Epa Colombia está en la cárcel

Karina García se despidió de La casa de los famosos Colombia el pasado 11 de mayo por decisión del público y tras su salida la modelo se puso al día de varias situaciones externas.

Karina García estuvo como invitada a Buen día, Colombia, allí los presentadores le preguntaron por su experiencia en el reality del Canal RCN, le preguntaron por algunas polémicas y la pusieron al día de varios asuntos de la vida real.

Uno de los asuntos que pusieron al día a Karina García fue sobre la condena que la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia.

Los presentadores le revelaron a Karina García que Epa Colombia llevaba varios meses en prisión tras ser condenada a más de 5 años de prisión y esta noticia dejó en 'shock' a la modelo antioqueña, quien respondió con un fuerte: "¿QUÉ?".

Karina García tras quedar anonadada con la noticia de lo de Epa Colombia respondió si en la vida real era amiga de la influenciadora y empresaria de queratinas.

La modelo antioqueña fue sincera al decir que no eran amigas afuera de La casa de los famosos Colombia y hasta reveló que ella le había tirado varias pullas antes que ingresara al reality del Canal RCN.

No soy amiga de Epa porque ella me atacó un montón antes de ingresar a La casa.

Karina García también reveló que en ese entonces, Yina fue la que intercedió entre ellas y le aseguró lo de Epa no era nada personal.

Yina me hizo una videollamada y me dijo que no me lo tomara personal.