La influenciadora Melissa Gate sorprendió a la actriz Norma Nivia al reclamarle sobre no apoyarla tras su conflicto con Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.

El Jefe llevó a cabo un segundo juicio en La casa de los famosos Colombia moderado por la influenciadora Karen Sevillano.

Una de las denuncias fue contra Yina Calderón sobre tratar mal a sus compañeros, donde Melissa Gate decidió demandarla, argumentando que la empresaria es siempre quien la ataca y ella solo responde a sus provocaciones, pero fue declarada inocente luego de que todos argumentaran que la influenciadora también era igual con ella.

Tras terminarse el juicio, Melissa Gate le reclamó a Norma Nivia por no haberla apoyado.

"Las dos se tiran, eso no es verdad, yo a ella no la tiro, yo solo me defiendo. Tú no has visto lo que ella me hace y como nosotras ya casi no hablamos, pero decir que soy yo la que empiezo, no. La declararon inocente", expresó molesta.