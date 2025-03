Recientemente, en La casa de los famosos Colombia 2025, Yina Calderón habló con Sebastián Arias y le confesó que tuvo un "marido" con el que vivió, pero por cosas del destino todo terminó. Esa información llamó la atención de la presentadora Carla Giraldo, pues ni ella pudo obtenerla en la sección de la línea de la vida.

¿Quién fue el primer "marido" de Yina Calderón, participante de La casa de los famosos Colombia?

La persona a la que se refirió Yina Calderón es Julián Luna. La empresaria de fajas sostuvo una relación de un buen tiempo con el hombre del que actualmente se conoce poco.

En su momento, Yina Calderón detalló que quiso mucho a Julián Luna porque fue el primer amor que la apoyó cuando no tenía nada, es decir, no había empezado con el emprendimiento de las fajas y las redes sociales no eran de su interés completo.

Julián y Yina terminaron a finales de 2019. No obstante, en su momento, la participante de La casa de los famosos aseguró que podría volver con él.

Con Julián, la empresaria de fajas tuvo una unión pública. Por lo tanto, rondaban fotos de los dos juntos e incluso de cuando se fueron a vivir, pero todo se acabó.

Se dice que Julián Luna fue muy importante para Yina Calderón, aunque la polémica también tuvo presencia en esta relación.

¿Por qué la separación de Yina Calderón y Julián Luna fue controversial?

Entre 2019 y 2020, Julián y Yina resonaron porque su separación fue controversial; desde acusaciones por agres1ón hasta faltas de respeto, la dupla estuvo acorralada. En ese entonces, cada uno dio la versión de los hechos y notaron el poder de difusión que tienen las plataformas digitales.

Pese a las diferencias, meses después de la ruptura, Luna apareció en un video deseándole feliz cumpleaños a su exnovia Yina Calderón. El hombre le manifestó que fue muy importante en su vida.