Yina Calderón sigue participando en La casa de los famosos Colombia 2025 y no tiene información del exterior, razón por la que la empresaria de fajas no sabe que a los pocos días de que se estrenó el reality de la vida en vivo su amiga Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, fue arrestada.

Sí, Epa Colombia ingresó a la cárcel y, por lo tanto, no pudo apoyar a Yina en La casa de los famosos 2025, tal como las amigas lo tenían planeado antes de que iniciara el formato de convivencia en el Canal RCN.

Como Yina está alejada de la realidad, la empresaria ha mencionado en reiteradas ocasiones a Epa Colombia; de hecho, le ha agradecido por el apoyo, pero lo que no sabe es que su amiga no tiene acceso a redes sociales y, por lo tanto, la comunicación es nula.

Antes de continuar, es importante recordar que a Daneidy Barrera Rojas le pusieron una pena de un poco más de cinco años con diferentes delitos debido a que participó en el daño de una estación de TransMilenio en el año 2019.

Resulta que a Yina Calderón le está pareciendo extraño que Epa Colombia no haya llegado hasta las afueras de La casa de los famosos Colombia 2025 para gritarle y darle mensajes.

Días atrás, a las afueras de la casa llegaron a gritarle a Yina, algo que es común, una mujer que le dijo "amiga" y la emprendedora pensó que era Epa Colombia, pero eso no fue así y Calderón ya lo sabe.

A partir de ello, recientemente Yina habló con Lady Tabares y demostró que tiene el presentimiento de que algo está pasando con Epa Colombia, ya que le extraña que la empresaria de queratinas no se haya manifestado de ninguna manera.

"Y era una seguidora, no era mi amiga Epa, ni eran mis hermanas, porque Epa no habla así... No, no es Epa. Ay, mi amiga Epa Colombia, qué pasará", expresó Yina Calderón.