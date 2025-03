Las influenciadoras Melissa Gate y Yina Calderón protagonizaron otra discusión en nuevo juicio en La casa de los famosos Colombia moderado por la influenciadora y presentadora Karen Sevillano.

¿Qué pasó entre Melissa Gate y Yina Calderón en el juicio de La casa de los famosos Colombia?

El Jefe realizó un nuevo juicio en La casa de los famosos Colombia, donde las 'Chicas fuego' recibieron una acusación por "presentar malos tratos hacia algunos famosos y decir cosas que no son del todas ciertas".

Tras dicha afirmación, Melissa Gate decidió demandarlas enfocándose específicamente para Yina Calderón, destacando que la empresaria no para de atacarla.

"Yo esta vez no he pelead*, estoy practicando mi humildad y empatía y una de las integrantes de este grupo me agrede verbalmente por diversión. Yina Calderón todo el tiempo me está agrediend* sin yo hacerle nada, muchas veces la ignoro simplemente, la dejo pasar y la verdad me tiene cansada", dijo.

Yina Calderón le respondió asegurando que no solo es ella en su contra, sino que es de ambas partes.

"Lo peor que uno puede hacer en la vida es victimiz*rse, así como yo he aceptado que atac* a Melissa porque me cae como una patada en el jop* y yo hipócrita no soy, muchas veces ella también me ha atacad* a mí(...) no venga a hacerse la asolapa y morronga diciendo que nunca me hace nada porque como yo la ataco usted me ataca", le contestó.

¿Qué petición le hizo Melissa Gate a Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia?

Melissa Gate reaccionó y señaló que Yina Calderón es siempre la que inicia las discusiones y ella cae en sus provocaciones.

Además, le hizo una petición para que terminen su rivalidad dentro de La casa de los famosos Colombia.

"Yo solo te pido que por favor conmigo no te metas y yo no me meto contigo", agregó.

Yina Calderón le indicó que mientras ella esté le seguirá haciendo la vida imposible porque ninguna de las dos son "peritas en dulce".