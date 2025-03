La influenciadora Melissa Gate defendió a Sebastián Arias tras la acusación que le hicieron durante el juicio en La casa de los famosos Colombia, donde lo tildaron de "quedabien".

El Jefe decidió llevar a cabo un nuevo juicio en La casa de los famosos Colombia, donde la influenciadora y presentadora Karen Sevillano fue la encargada de moderarlo.

La juez presentó una acusación contra el modelo y actor Sebastián Arias, donde lo señalaron de querer quedar bien con todos.

Tras dicha acusación quien decidió demandarlo fue Mateo Varela y quien decidió defenderlo fue Alerta.

Mateo Varela destacó que siente que Sebastián Arias es "conveniente" debido a que puede conocer muchas cosas de cómo está funcionando el juego, destacando que considera que se le acerca mucho a Emiro Navarro, Melissa Gate y Alerta, al ser de los participantes más fuertes.

Sebastián Arias señaló que no es conveniente y que simplemente es su forma de ser.

Debido a la situación, Melissa Gate decidió también defenderlo y aclarar que entre ellos no hay un posible inicio de romance.

"Él trata bien a todas, les da café a todas, entonces cuando lo vean que me está llevando café o agua a mí, no crean que es porque yo le gusto o porque tiene negra intenciones, me parece todo lo contrario, me parece bien, bacano, si quiere ser mi amigo aquí estoy", dijo.