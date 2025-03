La influenciadora Dani Duke reaccionó a las acusaciones sobre supuestamente ir en contra de la creadora de contenido Melissa Gate, compañera de su novio la Liendra, en La casa de los famosos Colombia.

La joven opinó sobre el contenido de su novio, el influenciador la Liendra, en el reality, argumentando que él hace contenido sano a diferencia de otros participantes.

Debido a ello, muchos malinterpretaron sus palabras indicando que había lanzado pullas a Melissa Gate, quien además es gran amiga del joven en el programa.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi cuatro millones de seguidores, compartió un video en el que confesó lo sorprendida que quedó al ser tendencia por dicha razón, aclarando que ella no tiene nada contra Melissa Gate y de hecho, es una de sus favoritas del reality.

"Que yo diga que mi novio haga un contenido sano, no significa que yo le esté tir*ndo a Melissa, o es que ¿a ustedes les parece que Melissa no hace un contenido sano? a mí me gusta el contenido de ella (...) de verdad, busquen ayuda", dijo.