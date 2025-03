La influenciadora la Segura reaccionó a los posicionamientos de este domingo 9 de marzo en La casa de los famosos Colombia.

Durante la gala de este 9 de marzo se llevó a cabo la jornada de eliminación, donde los participantes se posicionaron ante los compañeros nominados que querían que abandonaran la competencia y el actor Gonzalo Escobar 'Coco' quedó por fuera del juego tras haber obtenido la menor votación por parte del público.

Sin embargo, antes de darse a conocer el eliminado de la semana, los influenciadores Melissa Gate y la Liendra se posicionaron contra el actor luego de que este se fuera en su contra votando por ellos en la jornada de nominación y destacando que ambos les parecía ser estrategas y gran competencia.

La Segura reaccionó por medio de sus historias en su cuenta de Instagram al respecto destacando lo mucho que le gusta Melissa Gate en el reality.

Por su parte, mencionó que su amigo la Liendra ofreció un mejor posicionamiento en esta ocasión al decirle lo que realmente pensaba sobre él.

"Me diste más posicionamiento, me diste discurso de Warzone, de play, me gustó, me gustó", agregó.