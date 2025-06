Con el regreso de MasterChef Celebrity en su décima temporada, la cocina más famosa de Colombia vuelve a emocionar a los televidentes con una mezcla perfecta de desafíos culinarios, risas y, por supuesto, un elenco de celebridades que no pasa desapercibido.

Este año, los famosos no solo tienen que demostrar sus habilidades en la cocina, sino que también, como siempre, nos han dejado sorprendidos con su carisma y, por qué no, su atractivo. Y en esta ocasión, la inteligencia artificial ha ayudado a elegir a los más guapos de la temporada.

Aunque el programa está lleno de talento y personalidades que hacen que todos estén al borde del asiento, no podemos negar que varios de los concursantes se han llevado las miradas y corazones. Pero, ¿quiénes son los cinco más guapos de MasterChef Celebrity 2025? Aquí te dejamos la selección hecha por la IA, que seguramente hará que más de uno se quede pegado frente a la pantalla.

Julián Zuluaga: el galán de la televisión

Julián es un nombre que siempre ha estado relacionado con el mundo del espectáculo colombiano. Su rostro y actitud carismática lo han colocado en el corazón de muchos televidentes. En esta edición, además de su indiscutible atractivo físico, Zuluaga ha mostrado una increíble destreza en la cocina, lo que lo convierte en uno de los favoritos para llegar lejos en la competencia.

Mario Alberto Yepes: el fútbol también tiene sabor

El exfutbolista Mario Alberto Yepes no solo destaca por su altura y presencia imponente, sino también por su humildad y carisma. El exdefensor ha demostrado que, al igual que en la cancha, tiene lo necesario para brillar frente a las cámaras y la cocina. A su paso por MasterChef Celebrity, la combinación de su atractivo y su desempeño culinario lo ha posicionado como uno de los más guapos de la temporada.

Raúl Ocampo: el actor que derrite corazones

Raúl ha sabido cautivar al público con su sonrisa encantadora y su personalidad cálida. Ocampo es un hombre que, además de ser un talentoso intérprete en la televisión colombiana, tiene un magnetismo natural que lo ha convertido en uno de los favoritos de la audiencia, tanto por su encanto como por sus habilidades culinarias.

Rodrigo Candamil: un galán con sazón

Rodrigo Candamil, conocido por sus papeles en producciones exitosas, es otro de los actores que se ha ganado el cariño de los colombianos, y no solo por su talento. Con su mirada profunda y su actitud relajada, Candamil ha conseguido mantener su estatus de galán, sumando un toque de sazón a la cocina de MasterChef Celebrity.

René Higuita: el ‘Loco’ con una chispa especial

El mítico arquero René Higuita, aunque conocido por su excentricidad dentro de la cancha, ha logrado un lugar en el corazón de los colombianos por su estilo único. Con su look distintivo y su personalidad tan singular, Higuita demuestra que no solo en el fútbol tiene destreza, sino también en la cocina. Además, su forma de ser lo hace aún más atractivo para sus seguidores.

¿Dónde ver MasterChef Celebrity 2025?

Si aún no has disfrutado de esta nueva temporada, no te preocupes, porque MasterChef Celebrity Colombia no solo se puede ver a través de RCN, sino también en la aplicación oficial del canal.

Recuerda, si eres fan de la cocina, las sorpresas y, por supuesto, los guapos de la temporada, ¡no te puedes perder esta nueva entrega de MasterChef Celebrity!