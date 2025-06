Melissa Gate volvió a cambiar de look y mostró el resultado en sus redes sociales. La exfinalista de La casa de los famosos Colombia decidió usar de nuevo un color que ya se le había visto en medio del reality.

Melissa decidió volver al color negro y uso una peluca de dicha tonalidad, además, combinándola con unos lentes de contacto de color azul cielo.

La influenciadora terminó impactando con esa nueva apariencia y hasta dejó un importante mensaje de lo que Melissa Gate significa para Melissa Puerta.

Menos mal Melissa Gate nunca me deja sin recursos, siempre una nueva personalidad puede salir a flote

De esta manera, la exparticipante de la casa más famosa de Colombia dejó claro que siempre le gusta reinventarse y no duda en aplicar cambios cuando así lo desea.

Melissa Gate dejó una huella única en La casa de los famosos. Allí descrestó por su personalidad, sus frases y sus icónicos looks. La antioqueña forjó una gran amistad con Emiro Navarro y terminó llegando a la final, aunque obtuvo una menor votación respecto a Altafulla.

A fin de cuentas, Melissa concluyó en el segundo lugar, pero más allá de eso, se ganó el cariño de muchos colombianos y hoy en día cosecha los logros de esa participación que, incluso, la llevó a La casa de los famosos All-Stars.

El padre del hijo de Melissa Puerta se pronunció en redes sociales acerca de un tema que ha generado revuelo desde el mismo ingreso de la influencer a la icónica competencia.

La expareja de la antioqueña contó su versión de los hechos sobre por qué su hijo Juan terminó en Estados Unidos y de paso aclaró que nunca le quiso quitárselo a la famosa.

Yo a Melissa no le quité en ningún momento a Juan, nosotros ya aclaramos eso. Que decía que yo no se lo pasaba, eso fue una malinterpretación de que Juan no habla, es muy callado, ahorita ustedes lo están haciendo hablar, le quitaron la inocencia a mi bebé