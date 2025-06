El padre del hijo de Melissa Gate apareció en redes sociales para aclarar algunas críticas y malentendidos que ocurrieron con la influenciadora tras algunas de sus declaraciones al respecto en La casa de los famosos Colombia, cuyo reality ganó el cantante Altafulla.

A través de una de sus redes sociales, el hombre decidió hacer una transmisión en vivo y aclarar cómo fue su ruptura con la paisa y si le quitó o no a su hijo tras irse a vivir a Estados Unidos.

"Yo a Melissa no le quité en ningún momento a Juan, nosotros ya aclaramos eso. Que decía que yo no se lo pasaba, eso fue una malinterpretación de que Juan no habla, es muy callado, ahorita ustedes lo están haciendo hablar, le quitaron la inocencia a mi bebé", dijo.