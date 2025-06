Manelyk, muy recordada por su paso por La casa de los famosos Colombia, compartió un video en sus redes sociales, donde habló de la decisión que tomó sobre su actual relación con Caramelo, a quien conoció en La casa de los famosos All-Stars.

Un video de cerca de 16 minutos, la creadora de contenido mexicana habló de la difícil situación que está viviendo y que la obligó a tomar medidas para resguardar su privacidad, así como la de él.

‘Mane’ reveló que, desde ahora, todo lo que haga, tanto ella como Caramelo, será totalmente privado, por lo que no habrá ningún contenido juntos, al menos, en redes sociales.

En este momento mi relación queda total y completamente privada y cuando digo privada todo se va privado. No van a saber si estamos, si no estamos, no hay TikToks, no hay absolutamente nada. Se acabó Caramelyk en las redes sociales