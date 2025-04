La influenciadora Melissa Gate atendió la solicitud que le hizo la empresaria Yina Calderón de cortarle el pelo en La casa de los famosos Colombia.

Ambas se reunieron en la barbería, donde contaron con la compañía de Emiro Navarro, Altafulla y Norma Nivia, quienes fueron testigos del cambio de look de la influenciadora.

Yina Calderón le indicó cómo quería quedar y Melissa Gate le hizo algunas modificaciones según su gusto para que se viera bien.

Durante el corte, Melissa Gate le contó a Yina Calderón que ella estudió y tuvo una barbería, la cual tuvo que cerrar.

Posteriormente, la paisa le ofreció algunos tips de cómo lucir mejor el corte que le realizó y ella le agradeció por su labor.

Posteriormente, Yina Calderón salió de la barbería muy contenta con su nueva imagen, detallando que ya no quería usar más extensiones y que sentía que necesitaba renovarse y por eso decidió hacerse dicho cambio de look.

"Me quedó precioso (...) Estoy muy agradecida con ella, me vamos con todos los poderes sayayines hasta la final, me siento súper bien, me siento otra" ", expresó.