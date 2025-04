La empresaria Yina Calderón sorprendió al hablarle a la influenciadora Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia.

Yina Calderón aprovechó que estaba sola en el cuarto Fuego con Melissa Gate para pedirle que le cortara el pelo, pues quería hacerse un cambio de look y debido a que la creadora de contenido es la estilista de la temporada decidió pedirle dicho favor.

Melissa le acepta su solicitud y Yina Calderón le pide que le confirme cuando tenga tiempo para ella apartarle el cupo.

Posteriormente, Melissa decide sincerarse en la Barbería sobre Yina Calderón explicando por qué aceptó cortarle el pelo.

"Yo no soy tan mala persona para decirle ay no, así como es ella a veces ' no me hable hipócrita', yo no soy así. La verdad no sé por qué ella no me cae mal y nunca la he odiado, aunque hayan dicho eso, nunca jamás. Lo que pasa es yo soy pesada y cuando me pican la lengua soy muy pesada", señaló.