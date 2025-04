El cantante Altafulla ha nombrado en repetidas ocasiones a su exnovia Rochy en La casa de los famosos Colombia debido a la gran amistad que conservan después de su ruptura.

Rochy es la expareja que más ha marcado al cantante Altafulla, tanto que este la ha mencionado en diferentes momentos durante la competencia detallando que trabaja en un banco y su relación fue bastante especial, pero su ruptura se dio debido a que ambos iban y buscaban caminos diferentes.

Según detalló el artista, son grandes amigos, de hecho, ella lo ayudó bastante durante la campaña de votaciones antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia, la cual le ganó el actor Camilo Trujillo.

Debido a la incertidumbre que generó entre los seguidores del reality y que el equipo de trabajo del cantante activara la herramienta de preguntas en su cuenta de Instagram, sus fanáticos los cuestionaron al respecto, por lo que, ellos compartieron una fotografía de Altafulla con Rochy cuando eran pareja.

Asimismo, preguntaron cuál fue la ruptura más dolorosa del cantante y detallaron que Rochy.

El artista le confesó a la Jesuu la gran relación que tiene con ella después de su separación.

"Cuando tú te das cuenta de que alguien vale la pena y merece algo bueno tú intentas estar a la altura, esa es mi situación, pero yo no podía dejar que pasaran los años y un día dijimos soltemos y eso fue hace casi como dos años y somos panas, súper relajados, somos llaves y entre nosotros no pasa ni un mal pensamiento, es mi hermana, Dios me regaló una hermana, te lo juro", señaló.