Marlon reaccionó a comparación con Altafulla que hizo Karina

Karina García fue tema de conversación en las redes sociales luego de que realizara una comparación entre el físico de Marlon Solórzano, su expareja en La casa de los famosos Colombia, y Andrés Altafulla con quien actualmente mantiene una relación. El video llegó a Marlon, quien no dudó en reaccionar al respecto, ¿Qué dijo?

¿Cuál fue la comparación que Karina García hizo entre Marlon Solórzano y Altafulla en La casa de los famosos Colombia?

Luego de que Andrés Altafulla fuera expulsado de La casa de los famosos Colombia por decisión de Emiro Navarro, Karina García acudió a Yina Calderón para manifestarle lo mucho que extrañaba al cantante. En medio de la conversación la influenciadora no solo le confesó a Calderón que se sentía triste con la salida de Altafulla, sino que, además, aprovechó para comentarle por qué estaba encantada con él pese a ser diferente a Marlon Solórzano.

Karina destacó que Marlon tenía un cuerpo mucho más atlético y trabajado que el de Altafulla, pero que aún así la personalidad del cantante le gustaba más, ya que la hacía reír y esto era fundamental para ella en una relación.

Karina comparó a Marlon Solórzano con Altafulla y así fue su reacción. (Foto Canal RCN).

“Marlon es muy papasito, pero no sé, es muy raro, porque Altafulla tenía su barriguita y Marlon era super marcado su abdomen. Pero Altafulla era como… No sé si fue su forma de ser. Es que a mí me hacen reír y me enamoran”, aseguró.

¿Cómo reaccionó Marlon Solórzano tras ser comparado con Altafulla en La Casa de los Famosos Colombia?

La comparación no pasó desapercibida, y Marlon Solórzano sorprendió a todos con un peculiar video en sus redes sociales. Este video llamó la atención de los internautas, quienes comenzaron a especular que era su manera de responder a los comentarios de Karina García sobre su físico. Aunque el video mostraba a Marlon preparando una receta baja en calorías, la atención se centró en su tonificado abdomen, que él presumió con cierto estilo.

El video de Marlon Solórzano rápidamente se viralizó, generando diversas reacciones entre los seguidores de La Casa de los Famosos Colombia. Mientras algunos aplaudieron su actitud y confianza, otros no pudieron evitar señalar lo oportuno de su respuesta.