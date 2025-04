Andrés Altafulla continúa en el loft de La casa de los famosos Colombia tras ser expulsado por Emiro Navarro durante la jornada de nominación del pasado miércoles 23 de abril. Sin embargo, tras varias horas en completa soledad por fin recibió una compañía muy especial.

¿Quién es el invitado especial que Altafulla recibió en el Loft de La casa de los famosos Colombia?

Durante la tarde de este viernes 25 de abril, Andrés Altafulla sorprendió a los televidentes al recibir un peculiar acompañante en el loft de La casa de los famosos Colombia. Horas antes, había pedido entre risas a Carla Giraldo y Marcelo Cezán que no se olvidaran de él, y aunque no le enviaron compañía humana, Altafulla se las ingenió para no pasarla tan solo.

Muy al estilo de la clásica película Naufrago protagonizada por Tom Hanks, Andrés Altafulla se las ingenió para armar una persona de mentiras con las cosas que tenía a su alcance y así no sentirse en completa soledad. Incluso el cantante manifestó que pensó en ponerle Wilson, tal y como es llamado el acompañante del actor en esta historia, pero finalmente optó por un nombre más de su estilo: “Juancho”.

Altafulla sorprende con su nueva compañía en el loft: ¿quién se une a él? (Foto Canal RCN).

De esta manera, con una camiseta negra, una gorra gris y mucha creatividad, Altafulla le dio vida a “Juancho”, su nuevo confidente imaginario con el que asegura que podrá sobrellevar su aislamiento en el loft. Aunque no es un invitado real, sí logró robarse la atención de los televidentes, que no tardaron en comentar el divertido momento. ¿Será que Juancho también podría ingresar a La casa de los famosos Colombia si Andrés Altafulla lo hace?

¿Cómo votar para que Andrés Altafulla regrese o no a La casa de los famosos Colombia?

Para votar para decidir sobre el futuro de Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia debes seguir estos sencillos pasos:

Ingresa a la zona interactiva de la página oficial del Canal RCN.

de la página oficial del Canal RCN. Dirígete a la sección de votaciones .

. Elige la opción de votaciones por expulsión.

Vota por la respuesta "sí" o "no", según corresponda.

Si deseas que el cantante continúe en el reality debes votar por "sí", en caso de que no quieras que siga en el programa debes dar clic en "no". Estas votaciones estarán abiertas hasta la gala de este viernes 25 de abril, según indiquen los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán.