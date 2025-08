Karina García interrumpió en vivo por malestar y así reaccionó su hija: "Fue a vomitar"

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores en medio de un en vivo al revelar los síntomas que viene teniendo en los últimos días.

¿Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia está embarazada?

Durante una transmisión en vivo junto a su hija Isabella, Karina García reveló que llevaba varios días sintiéndose extraña. “Me siento maluca, me siento mareada”, dijo la influencer, lo que de inmediato activó las alarmas entre sus seguidores y también en su propia hija.

Karina García aseguraba que se venía sintiendo mal y aunque su hija de inmediato asoció sus síntomas a un posible embarazo, la modelo paisa fue tajante al decirle que no a Isabella.

La modelo paisa aseguraba que sus síntomas podrían estar asociados a otras posibles causas como una dieta que viene implementando y un duro entrenamiento que ha estado teniendo por su enfrentamiento contra Karely Ruiz.

Ante la duda, su hija Isabella Vargas fue directa con ella y le expresó su opinión sobre un hipotético embarazo.

¿Cómo reaccionó la hija de Karina García ante síntomas de su mamá de embarazo?

Al escuchar los síntomas de su mamá, Isabella reaccionó con sorpresa y un toque de preocupación: “Yo no quiero más hermanos”, le dijo sin rodeos, dejando claro que la posibilidad de otro bebé no le emocionaba mucho. Incluso le expresó que no descartara esta opción.

Frente a la insistencia de Isabella, Karina intentó tranquilizarla asegurando que el malestar podría estar relacionado con sus entrenamientos para un combate de boxeo que tiene programado. “No mi reina, cálmate. Si el día de mañana Dios me quiere enviar un bebé, ¿lo vas a rechazar?”, le respondió entre risas.

Sin embargo, aunque parecía que el tema estaba claro y ambas iban a continuar con su transmisión en vivo, Karina García salió corriendo de la transmisión según su hija a vomitar.

Aunque Karina negó estar embarazada, la situación dejó muchas dudas entre sus fans. El video de la conversación se volvió viral, y muchos se preguntan si realmente hay un nuevo integrante en camino o si solo fue un bajón en su salud.

Hasta el momento la modelo antioqueña ni su pareja el ganador de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla, se han pronunciado al respecto ante la ola de rumores de un posible embarazo.

No obstante, en redes el clip de esta transmisión en vivo empieza a viralizarse y muchos están a la expectativa de la reacción de ambos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.