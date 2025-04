La actriz Martha Isabel Bolaños regresó a La casa de los famosos Colombia luego de haber sido una de las participantes más polémicas de la primera temporada.

El Jefe decidió sorprender a los participantes con la visita de Martha Isabel Bolaños en La casa de los famosos Colombia para que los divirtiera en su sábado de fiesta.

Recordemos que, luego de la participación de Martha Isabel Bolaños en la primera temporada de La casa de lo famosos Colombia, la actriz decidió estudiar y convertirse en Dj de salsa, su género musical favorito, el cual resaltó en diferentes ocasiones durante su permanencia en la competencia.

La actriz, que hacía parte del equipo conocido como 'Los Galácticos', regresó a La casa de los famosos Colombia para animar a los participantes y darles un show musical.

La actriz apareció en la terraza para darles una gran presentación, donde se mostró luciendo un elegante enterizo brillante acompañada por bailarines.

La caleña los cautivó con su show y aprovechó para dedicarles unas palabras debido a su experiencia.

"Recuerden que van a salir de aquí en el momento que es, no se preocupen por nada, gócense el proceso, aquí no gana el que llega a la final, gana el que se transforma, el que se lleva cosas para el resto de la vida, disfruten, quiéranse, no tienen que sentir amor, tienen que actuar con amor nada más", dijo.