La empresaria Yina Calderón y la influenciadora la Jesuu protagonizaron una fuerte discusión en La casa de los famosos Colombia luego del regreso de la caleña al reality.

La Jesuu saludó a todos los participantes tras su llegada, menos a Yina Calderón a quien le pidió que no le volviera a dirigir la palabra; además de declarar su rivalidad abiertamente.

Yina Calderón reaccionó de inmediato y le respondió que no le iba a dar foco, insinuando que eso es lo que ella quiere.

Ambas subieron el tono de la voz y se insultaron, además de estar gritándose muy cerca, razón por la que el Jefe intervino y les pidió respeto.

Sin embargo, ellas continuaron diciéndose cosas y se cambiaron las imágenes en vivo.

Algunos de los participantes intervinieron para que no pasaran los extremos y fueron expulsadas.

El Jefe llamó a Yina Calderón al confesionario y la Jesuu quedó afuera compartiendo con los demás participantes.

Por su parte, la Jesuu opinó al respecto tras ser cuestionada por Norma Nivia.

"Yina no me causa ninguna inseguridad, que se ataque ella y que tenga miedo ella, que se preocupe ella, yo no", señaló.