Isabella Vargas, hija de la influenciadora Karina García, reaccionó tras la traición de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.

Durante la jornada de nominación Yina Calderón contó con el poder de hacer un intercambio en la placa de nominación, por lo que, decidió quitar de la placa a Lady Tabares y nominar a Karina García, una decisión que sorprendió a los participantes y a los seguidores del reality debido a su amistad.

Karina García habló con las 'Chicas Fuego' y estas le indicaron que sentían que ella estaba jugando de manera egoísta.

Tras la situación que se vivió entre Yina Calderón y Karina García, la hija de la influenciadora reaccionó al respecto por medio de sus historias en su cuenta de Instagram.

Posteriormente, se mostró hablando a la cámara indicando que ha logrado aprender muchas cosas sobre lo que ellos han vivido en la competencia.

"No puedes confiar en nadie, en ocasiones ni en la familia. Más que criticar aprendan. Yo vivo cada una de las emociones que ellos viven allá y yo he reflexionado mucho y disfrútese el reality, no cuestione tanto las actitudes de la gente porque usted no sabe lo que están viviendo ellos allá y son personas igual que usted", dijo.