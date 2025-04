Así lucía Karina García cuando estaba embarazada

Los participantes en La casa de los famosos Colombia vieron cómo lucía la influenciadora Karina García cuando estaba embarazada.

El Jefe pudo a los famosos a realizar una emotiva actividad al mostrarles fotos de sus mascotas y pedirles que hablaran sobre ellas.

En el turno de la creadora de contenido, el Jefe agregó una foto de la paisa junto a su perrito disfrutando de una tarde de piscina, dejando al descubierto cuando estaba en su avanzado estado de gestación de su hijo Valentino.

Asimismo, indicó que su mascota se llama Doki y llegó a su vida hace aproximadamente cinco años y desde entonces es súper apegado a ella y mantiene detrás de ella todo el tiempo.

Puedes ver el momento en el minuto 4:24:

Cabe recordar que, la influenciadora tiene dos hijos, Isabella y Valentino, quienes además fueron a visitarla en un 'Congelado' y conmovieron a muchos televidentes con su aparición y el cariño que le manifestaron a su mamá.

Por su parte, otros participantes se mostraron muy emocionados al hablar de sus mascotas, en especial Lady Tabares, quien rompió en llanto al ver una de sus gatas, resaltando que la salvaron luego de su salida de la cárcel.

"Es mi vida entera, ella es todo, es lo mejor que me pasó después de salir de la cárcel, ella me devolvió la vida, me llenó la vida de amor, de compañía. Siempre está conmigo, si estoy triste me lame las lágrimas, si estoy desesperada es como si fuera mi calmante, lo es todo para mí", agregó.