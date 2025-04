La influenciadora Dani Duke reaccionó tras la eliminación de su novio, el creador de contenido la Liendra, de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Yina Calderón Salió a la luz foto del pasado de Yina Calderón de La casa de los famosos y Giovanny Ayala

¿Por qué la Liendra salió de La casa de los famosos Colombia?

El joven quedó por fuera de la competencia luego de haber obtenido la menor votación por parte del público tras haber quedado en la placa de nominación junto a Camilo Trujillo, Norma Nivia, Mateo Varela, el Flaco Solórzano y Yina Calderón.

El influenciador pidió a sus seguidores y su equipo de trabajo para que no hicieran campaña ni votaran por él, pues luego de cumplir tres meses en el reality expresó que ya no quería hacer parte del juego, pues sentía que ya había cumplido con su misión y que sentía que no podía resistir más.

Artículos relacionados La casa de los famosos Carla Giraldo se enfrentó a La Liendra en La casa de los famosos: “No me gusta” | Video

¿Cómo reaccionó Dani Duke tras la salida de la Liendra en La casa de los famosos Colombia?

La joven expresó por medio de sus historias en su cuenta de Instagram lo feliz que se puso al saber que pronto se podrá reencontrar con su novio y agradeció a los seguidores del quindiano por el apoyo que le brindaron.

"Gracias Dios, te amo. Estoy nerviosa, emocionada, feliz, por fin estaré con mi mono hermoso. Gracias infinitas a todas las personas que se dieron la oportunidad de conocerlo, los amo por el apoyo que le dieron siempre. Gracias al programa, al canal y a todos lo que disfrutaron el paso de mi noviecito hermoso por La casa de los famosos Colombia", escribió.

Asimismo, detalló lo feliz que fue con la participación de la Liendra en la casa más famosa de Colombia reposteando las palabras del influenciador tras su salida.

"Te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Gracias por regalarle a Colombia tres meses de risas, lágrimas, alegrías y mil emociones que vivimos a tu lado todas las noches. A seguir conquistando el mundo", agregó.

Artículos relacionados Celebrities Las reglas del papa Francisco para su despedida, así será su funeral

Por ahora, sus fanáticos están a la expectativa del reencuentro de Dani Duke y la Liendra.