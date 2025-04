Yeferson Cossio sorprende al presentar a su nueva novia

El creador de contenido Yeferson Cossio ha sido noticia en las últimas semanas tras anunciar que había dado por finalizada su relación con Carolina Gómez sin dar mayo detalle.

El antioqueño se ha caracterizado a lo largo de su carrera en redes sociales por mostrar detalles de su vida personal, especialmente de su vida sentimental.

Su relación con la modelo Carolina Gómez ha sido tema de conversación desde que ambos hicieron oficial su relación años atrás, motivo por el que su ruptura sorprendió y entristeció a varios de sus fans.

Sin embargo, el influenciador recientemente decidió compartir un video para responder a todas las dudas de sus seguidores sobre su ruptura con Carolina en la que supuestamente presentaba a su nueva pareja sentimental.

En el video aparece el influenciador junto a una mujer que está de espaldas, allí Yeferson expresa que ya tenía una nueva relación amorosa y que aunque no quería revelarlo lo iba a hacer para que no dijeran que la estaba escondiendo.

Me estaba molestando el tema de se esconden y eso. No es que no escondieramos o que salieramos en público, solo que queríamos mantener las cosas alejadas de redes.