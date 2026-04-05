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Marilyn Patiño enfrentó Alejandro Estrada y lanzó explosiva afirmación en su contra: "no eres el mismo"

En medio del Brunch de los famosos, Marilyn Patiño y Mariana Zapata acusaron a Alejandro Estrada ser estratega y conveniente.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Marilyn Patiño y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Marilyn Patiño le dice a Alejandro Estrada que lo consumió el juego. Foto | Canal RCN.

Un nuevo Brunch se llevó a cabo en La casa de los famosos Colombia, y con él, la posibilidad de que los participantes se dijeran un par de verdades frente a frente, pues es el espacio perfecto para que salgan a la luz las opiniones que tienen respecto al juego y los roles que juegan cada uno.

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¿Qué pasó en el Brunch de La casa de los famosos Colombia?

En medio de esta actividad que se realiza cada domingo con los participantes que están en riesgo de salir de la casa, Marilyn Patiño tomó la palabra para expresar abiertamente su punto de vista respecto a Alejandro Estrada.

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"He sentido apoyo y he tenido apoyo por Alejandro, pero vaya que me he sorprendido bastante con Alejandro, es una persona demasiado estratega y siento que su estrategia ha causado prioridad en su vida, en este juego, no sé si es que emocionalmente no estás bien", señaló la actriz mientras lo veía fijamente a los ojos.

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De acuerdo con Marilyn, puede que exista alguna excusa por parte de Alejandro para justificar su juego, sin embargo, le dejó claro que el "Alejo" que conoció en la primera semana de competencia ya no está, pues afirmó que lo consumió completamente el juego.

Marilyn Patiño y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Alejandro Estrada se defendió tras acusaciones de Marilyn Patiño. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Alejandro Estrada tras las afirmaciones de Marilyn Patiño en su contra?

Frente a lo dicho por su compañera, el actor y empresario no se guardó nada y le respondió haciéndole saber, en primer lugar, que desde un principio el admitió ser una persona estratega, además de confesar que disfruta de poder jugar en grupo desestabilizar a su competencia.

"Me gusta desestabilizar, jugar con mis compañeros porque para eso nos trajeron, somos fichas, entonces es lo que he venido haciendo, me divierto, también te quiero, de verdad", señaló.

Finalmente, Estrada aseguró ser un jugador que "prende" a los demás, como por ejemplo a Tebi Bernal y Alexa Torrex quienes están de su lado, además de tener claro que está allí para entretener al público.

Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Marilyn Patiño arremetió contra Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

Por su parte, Mariana Zapata, no dudó en tildarlo como el más conveniente de la casa, argumentando que, ha sido testigo de varias situaciones en las que ha actuado para quedar bien con los demás.

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