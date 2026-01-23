Mariana Zapata reveló que quiere destapar su estrategia en La casa de los famosos: “He aguantado”

Mariana Zapata y Jay Torres avanzan con cautela en La casa de los famosos Colombia, lo que no quiere decir que no tengan alguna estrategia en mente. En una reciente charla, las celebridades expresaron que más temprano que tarde “sacarán las garras”.

¿Mariana Zapata tiene en mente una estrategia para La casa de los famosos Colombia?

Mariana y Jay conversaron en el gimnasio y allí contaron sus sensaciones por lo que han vivido en la competencia hasta ahora.

Jay le dijo a Mariana si no cree que está “cargando” muy temprano frente al juego y ella confesó que probablemente es así, pero tiene que ver con que esta es la primera vez que se enfrenta a un reto de este tipo.

“Ha pasado muy poco tiempo, pero La casa se ha sentido como muchísimo tiempo”, expresó la creadora de contenido.

Jay le preguntó a Mariana por su estado de ánimo, pues la había visto “bajoneada”, pero ella contestó que quería llorar y creía que era lo mejor en un momento en que las tensiones empiezan a aumentar en la competencia.

Llorar no está mal, no demuestra nada. No estoy llorando porque esté ahí (en la placa) porque tenga miedo de irme. Yo no estoy estresada por eso. Yo me he aguantado, muchas cosas

En definitiva, ambas celebridades coincidieron en que están esperando el momento oportuno para mostrar lo que tienen y cuál es esa estrategia en mente.

¿Por qué Luisa Cortina salió de La casa de los famosos Colombia criticando a Mariana Zapata?

Luisa Cortina se convirtió en la primera eliminada de La casa de los famosos Colombia y, en medio de su salida, lanzó varios dardos contra Mariana Zapata, Yuli Ruiz, Manuela Gómez y Sara Uribe.

Sobre Mariana en particular, dijo que es hipócrita; de hecho, esa sería una de sus razones para haberla dejado nominada.

“Me imagino que mientras tanto estaba hablando basura de mí y le convenía pegarse al grupito de Sara, Manuela y Campanita”, afirmó.

Luisa Cortina aseguró que Mariana Zapata estaría actuando de manera similar en el juego como lo hizo Karina García dentro de La Casa de los Famosos Colombia. Aunque también fue enfática en que, a diferencia de Karina, Mariana no ha sido inteligente en el juego: “Cualquier cosa puede pasar”,

Luisa Cortina lanzó varias críticas contra Mariana Zapata tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

En su corta estadía en la casa más famosa de todas, Luisa levantó la polémica, no solo con Mariana, sino también con Sofía Jaramillo, con quien tuvo una discusión por el tiempo que pasaba en el baño la modelo caleña.

A Cortina no le pareció correcto el tiempo que ella usaba para ducharse y así se lo hizo saber, pero Sofía respondió con firmeza y le dijo que más bien se preocupara por su apariencia.

La exparticipante tuvo que dejar la competencia tras ser eliminada, pero Mariana sigue y ya dejó claro que en cualquier momento mostrará “las garras”.