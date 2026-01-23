Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Mariana Zapata reveló que quiere destapar su estrategia en La casa de los famosos: “He aguantado”

Mariana Zapata tuvo una sincera conversación con Jay Torres sobre las estrategias de juego para La casa de los famosos.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Mariana Zapata fue muy criticada por Luisa Cortina al ser eliminada esta última de La casa de los famosos Colombia.
Mariana Zapata dejó claro que sí tiene una estrategia para La casa de los famosos y pronto la podría mostrar. Foto: RCN

Mariana Zapata y Jay Torres avanzan con cautela en La casa de los famosos Colombia, lo que no quiere decir que no tengan alguna estrategia en mente. En una reciente charla, las celebridades expresaron que más temprano que tarde “sacarán las garras”.

¿Mariana Zapata tiene en mente una estrategia para La casa de los famosos Colombia?

Mariana y Jay conversaron en el gimnasio y allí contaron sus sensaciones por lo que han vivido en la competencia hasta ahora.

Artículos relacionados

Jay le dijo a Mariana si no cree que está “cargando” muy temprano frente al juego y ella confesó que probablemente es así, pero tiene que ver con que esta es la primera vez que se enfrenta a un reto de este tipo.

“Ha pasado muy poco tiempo, pero La casa se ha sentido como muchísimo tiempo”, expresó la creadora de contenido.

Jay le preguntó a Mariana por su estado de ánimo, pues la había visto “bajoneada”, pero ella contestó que quería llorar y creía que era lo mejor en un momento en que las tensiones empiezan a aumentar en la competencia.

Mariana Zapata habló de estrategias para el reality.
Mariana Zapata conversó con Jay Torres sobre su estrategia en La casa de los famosos Colombia.

Llorar no está mal, no demuestra nada. No estoy llorando porque esté ahí (en la placa) porque tenga miedo de irme. Yo no estoy estresada por eso. Yo me he aguantado, muchas cosas

Artículos relacionados

En definitiva, ambas celebridades coincidieron en que están esperando el momento oportuno para mostrar lo que tienen y cuál es esa estrategia en mente.

¿Por qué Luisa Cortina salió de La casa de los famosos Colombia criticando a Mariana Zapata?

Luisa Cortina se convirtió en la primera eliminada de La casa de los famosos Colombia y, en medio de su salida, lanzó varios dardos contra Mariana Zapata, Yuli Ruiz, Manuela Gómez y Sara Uribe.

Sobre Mariana en particular, dijo que es hipócrita; de hecho, esa sería una de sus razones para haberla dejado nominada.

“Me imagino que mientras tanto estaba hablando basura de mí y le convenía pegarse al grupito de Sara, Manuela y Campanita”, afirmó.

Luisa Cortina aseguró que Mariana Zapata estaría actuando de manera similar en el juego como lo hizo Karina García dentro de La Casa de los Famosos Colombia. Aunque también fue enfática en que, a diferencia de Karina, Mariana no ha sido inteligente en el juego: “Cualquier cosa puede pasar”,

Luisa Cortina habla sin filtros y critica a Mariana Zapata tras su eliminación
Luisa Cortina lanzó varias críticas contra Mariana Zapata tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

En su corta estadía en la casa más famosa de todas, Luisa levantó la polémica, no solo con Mariana, sino también con Sofía Jaramillo, con quien tuvo una discusión por el tiempo que pasaba en el baño la modelo caleña.

A Cortina no le pareció correcto el tiempo que ella usaba para ducharse y así se lo hizo saber, pero Sofía respondió con firmeza y le dijo que más bien se preocupara por su apariencia.

Artículos relacionados

La exparticipante tuvo que dejar la competencia tras ser eliminada, pero Mariana sigue y ya dejó claro que en cualquier momento mostrará “las garras”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Beba ha vivido días de mucha tensión en La casa de los famosos. La casa de los famosos

Valentino le llamó la atención a Beba y le dio varios consejos: “Lanzas juicios de valor”

Valentino Lázaro buscó aconsejar a Beba a raíz de la fuerte discusión que tuvo con Alejandro Estrada en la cocina de La casa de los famosos Colombia.

mariana zapata en la casa de los famosos colombia La casa de los famosos

Línea de vida de Mariana Zapata en La casa de los famosos; rompió en llanto

La influenciadora Mariana Zapata abrió su corazón y dio a conocer su historia de vida en La casa de los famosos Colombia.

Sofía Jaramillo y Johanna Fadul La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Sofía Jaramillo cambia la placa de nominados en La casa de los famosos tras abrir la ‘Caja de Pandora’

La Caja de Pandora se volvió a abrir y cambió nuevamente la placa de nominados; así quedó ahora.

Lo más superlike

Yeison Jiménez dejó muchos planes inconclusos tras su muerte. Yeison Jiménez

Publican inédito video de Yeison Jiménez grabando una de sus últimas canciones

El productor de Yeison Jiménez mostró un video del artista en un estudio musical y emocionado por la canción que grababa.

Blessd habló del estado de salud de Anuel Blessd

Blessd rompió el silencio y habló sobre el estado de salud de Anuel AA

Queman estatua de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Quemaron estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal: el hecho quedó registrado en video

Anahí y Poncho Herrera emocionan a sus fans con un inesperado reencuentro Anahí

Anahí y Poncho Herrera causan revuelo en redes con un inesperado reencuentro: ¿RBD está de regreso?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo