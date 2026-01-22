Línea de vida de Mariana Zapata en La casa de los famosos; rompió en llanto

La influenciadora Mariana Zapata reveló a sus fanáticos los momentos que más la han marcado en la vida tras hablar con Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo fue la infancia de Mariana Zapata?

La creadora de contenido Mariana Zapata nació el 13 de abril de 2001 y creció en medio de una relación parental inestable, con separaciones y reconciliaciones constantes que afectaron su forma de ver la vida.

Tras la relación inestable de sus padres, esos cambios la obligaron a mudarse de casa y de colegio en repetidas ocasiones.

Esa infancia dejó una huella profunda, que fue aprender a soltar rápido, pues se convirtió en mecanismo de defensa para no sentirse herida.

En medio de esa inestabilidad llegó su hermana Valentina, a quien hoy define como su todo, pero con quien quiso tener una familia tradicional y unida, pues poco después de su llegada sus padres se separaron definitivamente.

¿En qué momento cambió la vida de Mariana Zapata?

Uno de los momentos más sensibles de su vida aparece cuando habla de su padre, a quien entre lágrimas, Mariana lo describe como su mayor ejemplo.

Según contó, vivió tiempo después con él intentando recuperar el tiempo perdido, que, aunque ese reencuentro sanador, no borró del todo las ausencias ni las heridas de la infancia.

La llegada de una nueva pareja a la vida de su madre trajo consigo a su otro hermano, a quien ama también profundamente.

Aunque reconoce que fue un hogar lleno de amor, el vacío de saber que no eran la familia que ella soñaba al no estar su padre, su dolor continuaba.

Sus abuelos maternos se convirtieron en su refugio emocional y por quienes después pudo crecer en redes sociales y crear su propia empresa en la que sus padres trabajan con ella y su felicidad es que ellos estén bien, pero en ese proceso no se ha enfocado en ella. Indicó que en el amor no le ha ido bien, pero sueña con una familia, casarse y tener hijos.

Hoy, su llegada a La casa de los famosos Colombia 2025 ha sido para ella una bendición y una alegría, pues fue un proyecto que siempre soñó y el cual se está disfrutando.