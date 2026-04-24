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Marcelo Cezán responde a críticas en redes por su presentación: "Cansado. Es todo"

Marcelo Cezán respondió a críticas por su presentación y explicó que su estado se debía al cansancio físico y mental

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Critican a Marcelo Cezán
Critican a Marcelo Cezán y él responde sin filtro en redes (Foto Canal RCN)

El presentador Marcelo Cezán decidió pronunciarse en redes sociales luego de recibir varios comentarios críticos sobre su desempeño en las más recientes galas de La casa de los famosos Colombia.

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Fiel a su estilo cercano con el público, el también actor no dejó pasar los mensajes y respondió directamente a algunos usuarios que cuestionaron su forma de presentar.

¿Por qué criticaron a Marcelo Cezán?

La conversación comenzó en la red social X, donde un usuario lanzó un comentario señalando que tanto Marcelo Cezán como su compañera Carla Giraldo estarían “presentando mal” el programa.

"Están presentando tan mal esos dos", comentaron en X.

El mensaje rápidamente generó reacciones, sumándose otras opiniones en la misma línea. Algunos usuarios cuestionaron la actitud del presentador durante la gala, mencionando que lo notaban enredado o diferente a lo habitual.

"Que caraj0s le pasa a Marcelo, está loco jajajjajaaj", escribieron en X.

Como suele hacerlo, Cezán no ignoró los comentarios y decidió responder directamente, manteniendo el diálogo abierto con quienes siguen el programa noche a noche.

Marcelo Cezán aclara críticas por su desempeño en vivo
Marcelo Cezán aclara críticas por su desempeño en vivo (Foto Canal RCN)

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¿Qué respondió Marcelo Cezán?

Ante las críticas, el presentador fue claro y explicó que su estado durante la emisión tenía una razón puntual. Señaló que se encontraba cansado, lo que habría influido en su desempeño frente a las cámaras.

"Cansado. Eso es todo", reveló Marcelo Cezán.

En medio de las respuestas, una usuaria salió en su defensa y le recordó su trayectoria, incluyendo el reconocimiento que ha recibido como presentador. Frente a esto, Cezán aprovechó para ampliar su explicación.

El conductor comentó que la noche anterior había estado agotado tanto física como mentalmente, dejando ver que, más allá de su rol en televisión, también enfrenta el desgaste propio del ritmo de trabajo. En su mensaje, agregó con tono cercano que es un ser humano y agradeció el apoyo de quienes lo acompañan.

“Anoche estaba agotado, física y mentalmente. Jejeje. Soy un ser humano. Abrazo grande de bendición y gracias por estar ahí”.

Su respuesta fue bien recibida por varios seguidores, quienes valoraron la sinceridad del presentador al hablar abiertamente de su estado y recordaron la exigencia que implica estar al frente de un programa en vivo.

Marcelo Cezán responde a críticas por su presentación
Marcelo Cezán responde a críticas en redes (Foto Canal RCN)
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