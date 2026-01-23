Manuela Gómez estalla tras recibir castigo del Jefe en La casa de los famosos: "Qué rabia"

El Jefe de La casa de los famosos Colombia 3 está más exigente y estricto con las reglas que en temporadas anteriores, y así se lo demostró a los participantes recientemente tras colocarles un castigo.

¿Por qué el Jefe de La casa de los famosos Colombia les puso castigo a todos los participantes?

El Jefe de La casa de los famosos Colombia en medio del capítulo del 22 de enero les impuso un castigo a todos los participantes por un error que cometieron algunos habitantes.

El error que cometieron algunos participantes fue el de oprimir el botón del pánico, un botón que el Jefe les había prohibido utilizar hasta que él les indicara.

Por esto, el Jefe de La casa de los famosos Colombia 3 les quitó la posibilidad a los participantes de acostarse en sus respectivas habitaciones, por lo que tuvieron que dormir en la sala y hasta en el piso y rebuscársela.

Este castigo dejó fríos a todos y fue hasta pasada la noche que varios sintieron el cansancio y por eso empezaron a expresar su descontento y malgenio.

Manuela Gómez molesta por castigo del Jefe. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Manuela Gómez estalló tras castigo del Jefe de La casa de los famosos Colombia?

Manuela Gómez fue una de esas participantes molestas por tener que asumir el castigo por culpa de las acciones de sus compañeros.

Qué rabia tener que pagar por los errores de otros, sigan chimb*ando.

La antioqueña aseguró que se sentía demasiado cansada e incómoda tras no poder ni siquiera haber sacado de su cuarto su pijama o una cobija.

Manuela aseguró que le parecía 'terrible' que el Jefe los castigara a todos por culpa de unos cuantos que no habían acatado sus reglas o por simple curiosidad.

Qué rabia tener que asumir un castigo de otros, de una irresponsabilidad, sé lo que tengo y no tengo que hacer.

¿Cómo tomó Sara Uribe el castigo del Jefe de La casa de los famosos Colombia?

Sara Uribe, quien estaba junto a Manuela debatiendo sobre el castigo del Jefe se mostró más tranquila y dejó ver que se tomó esto con humor.

No estábamos que queríamos estar en La casa de los famosos.

La modelo paisa aseguró que, este tipo de circunstancias hacían mejor la experiencia, la cual al parecer con Manuela querían vivir dentro del reality más visto y comentado en Latinoamérica.

Otros participantes como Jay Torres y Juanse Laverde se mostraron preocupados por Manuela, quien había sufrido una descompensación recientemente, y le ofrecieron sus chaquetas y otras prendas para que estuviese tranquila.