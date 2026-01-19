Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Cortina se conectó en vivo con La casa tras su salida; atacó a Sara, Sofía y Mariana

Luisa Cortina se conectó en vivo a La casa de los famosos Colombia tras su eliminación y dejó contundentes mensajes.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
luisa cortina se despide de la casa de los famosos colombia
Luisa Cortina se despidió tras salir en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

La influenciadora y modelo Luisa Cortina apareció en el set principal de La casa de los famosos Colombia junto a los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán y se conectó por última vez con sus excompañeros luego de su salida del reality.

Luisa Cortina quedó fuera de la competencia tras haber obtenido la menor votación por parte del público luego de haber caído en la placa de nominación.

luisa cortina se despide en la casa de los famosos colombia

La famosa había quedado nominada junto a Tebi Bernal, Renzo Meneses, Lorena Altamirano, Yuli Ruiz y Nicolás Arrieta, quienes lograron mayor porcentaje de votación de los seguidores de la competencia.

Por su parte, Luisa Cortina decidió enviar a la placa de nominación a la influenciadora Mariana Zapata, asegurando que le parecía que era una persona doble y que le gustaría que se midiera en votaciones porque le tenía bastante miedo estar en riesgo.

Luisa Cortina se conectó con sus excompañeros y los saludó a todos dejándoles varios mensajes.

La exparticipantes se fue contra varios famosos, principalmente contra Sara Uribe, Sofía Jaramillo y Mariana Zapata, esta última con quien discutió.

discurso de luisa cortina tras salir de la casa de los famosos colombia

A Sara Uribe le recordó sus palabras en el posicionamiento y le resaltó su pasado amoroso, criticándola sobre criticar "maridos ajenos".

A Sofía Jaramillo le señaló que no tenía nada que envidiarle, pues tiene un ego bastante grande y le señaló que no debería confiar tanto en las personas.

A Mariana Zapata le destacó que espera que disfrute la placa y que probara finura, también la tildó de "hipócrita" y le señaló que lo que le dijo en el posicionamiento fue describiéndose así misma.

La paisa no se quedó callada al respecto y le detalló que ella no le tenía miedo a la placa y le destacó que ella está afuera porque así lo eligió Colombia, señalando que se probará sin problema tras su nominación y le dedicó un beso.

A otros compañeros como Valentino y Juanse Laverde los elogió y hasta lloró al hablarles, pues se dejó ver conmovida.

Indicó que no lloraba porque se fue, sino porque logró encariñarse con varios de ellos.

 

