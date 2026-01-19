Luisa Cortina se conectó en vivo con La casa tras su salida; atacó a Sara, Sofía y Mariana

La influenciadora y modelo Luisa Cortina apareció en el set principal de La casa de los famosos Colombia junto a los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán y se conectó por última vez con sus excompañeros luego de su salida del reality.

¿Por qué Luisa Cortina quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Luisa Cortina quedó fuera de la competencia tras haber obtenido la menor votación por parte del público luego de haber caído en la placa de nominación.

La famosa había quedado nominada junto a Tebi Bernal, Renzo Meneses, Lorena Altamirano, Yuli Ruiz y Nicolás Arrieta, quienes lograron mayor porcentaje de votación de los seguidores de la competencia.

Por su parte, Luisa Cortina decidió enviar a la placa de nominación a la influenciadora Mariana Zapata, asegurando que le parecía que era una persona doble y que le gustaría que se midiera en votaciones porque le tenía bastante miedo estar en riesgo.

¿Qué dijo Luisa Cortina tras conectarse en vivo con La casa de los famosos Colombia?

Luisa Cortina se conectó con sus excompañeros y los saludó a todos dejándoles varios mensajes.

La exparticipantes se fue contra varios famosos, principalmente contra Sara Uribe, Sofía Jaramillo y Mariana Zapata, esta última con quien discutió.

A Sara Uribe le recordó sus palabras en el posicionamiento y le resaltó su pasado amoroso, criticándola sobre criticar "maridos ajenos".

A Sofía Jaramillo le señaló que no tenía nada que envidiarle, pues tiene un ego bastante grande y le señaló que no debería confiar tanto en las personas.

A Mariana Zapata le destacó que espera que disfrute la placa y que probara finura, también la tildó de "hipócrita" y le señaló que lo que le dijo en el posicionamiento fue describiéndose así misma.

La paisa no se quedó callada al respecto y le detalló que ella no le tenía miedo a la placa y le destacó que ella está afuera porque así lo eligió Colombia, señalando que se probará sin problema tras su nominación y le dedicó un beso.

A otros compañeros como Valentino y Juanse Laverde los elogió y hasta lloró al hablarles, pues se dejó ver conmovida.

Indicó que no lloraba porque se fue, sino porque logró encariñarse con varios de ellos.