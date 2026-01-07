Luisa Cortina rompe el silencio y opina del ingreso de Sara Uribe a La casa de los famosos 3

Tras confirmarse que Sara Uribe llegará a La casa de los famosos 3, las reacciones no han parado de crecer. Una de ellas fue la de Luisa Cortina, también participante del reality, quien se refirió a la llegada de su nueva compañera.

¿Quién es Luisa Cortina?

Luisa Cortina es una modelo, exreina de belleza y creadora de contenido colombiana, nacida en Sincelejo. Sus fans destacan que alcanzó reconocimiento nacional tras obtener el título de Miss Colombia Latina 2016–2017, lo que le abrió espacio en proyectos de televisión y certámenes.

Luisa Cortina, habitante de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Con el paso de los años, ha consolidado una presencia constante en plataformas digitales. Se ha definido públicamente como una mujer directa y con carácter firme, rasgos que, afirma, hacen parte de su personalidad tanto dentro como fuera de cámaras. También ha hablado de la disciplina como uno de sus pilares.

Otro aspecto que ha mencionado en entrevistas es que convive con un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con el orden y la limpieza. De acuerdo con sus declaraciones, el desaseo es uno de los factores que más le incomodan en espacios compartidos, algo que considera un reto dentro del formato del reality.

¿Qué ha dicho Luisa Cortina sobre La casa de los famosos 2026?

Luisa Cortina fue confirmada como integrante del reality luego de ganar una votación del público con el 38,4 %, superando a otras aspirantes. Antes de su ingreso, ha explicado qué espera de la experiencia y cómo asume el reto.

Luisa Cortina revela detalles de su personalidad / (Foto del Canal RCN)

Destacó que su carácter directo será evidente durante la convivencia y que no planea mostrarse como una figura ajena a lo que pase a su alrededor. También ha indicado que su preparación física puede ser una ventaja en las pruebas, debido a la constancia que mantiene en sus sesiones de entrenamiento.

En cuanto a su vida personal, ha aclarado que tiene una relación sentimental estable y que no busca involucrarse sentimentalmente dentro del programa. Además, ha reconocido que uno de sus mayores temores es la falta de higiene en un espacio compartido con varias personas.

¿Qué dijo Luisa Cortina sobre Sara Uribe?

A través de su cuenta de Instagram, Luisa Cortina realizó una dinámica de preguntas y respuestas mediante la cual fue cuestionada acerca de su perspectiva sobre el ingreso de Sara Uribe a La casa de los famosos 2026.

La actriz no dudó en revelar lo que pensaba, refiriéndose a Sara Uribe con comentarios positivos. Señaló que la considera una mujer con amplia experiencia en realities y recordó su paso por Protagonistas de Nuestra Tele.

“Me parece una mujer increíble, súper fuerte, con una historia muy bonita”, destacó.

Cortina afirmó que tuvo la oportunidad de tratar con ella en el pasado y que esa experiencia fue favorable. Según sus palabras, espera llevar una buena relación con ella durante la convivencia dentro del reality.

Con estas declaraciones, ha aumentado las expectativas de los seguidores que preguntan cómo se desempeñará en el reality, cuyo estreno se llevará a cabo el 12 de enero del 2026, a las 8:00 p.m, por Canal RCN y su aplicación oficial. Todos los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com