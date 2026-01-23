Línea de vida de Renzo Meneses en La casa de los famosos; habló de sus parejas

El modelo Renzo Meneses abrió su corazón a la presentadora Carla Giraldoen La casa de los famosos Colombia tras su sección 'Línea de la vida', donde dio a conocer a más detalles de lo que ha experimentado a lo largo de los años.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Testigo del accidente de Yeison Jiménez reveló el curioso objeto que encontró en el lugar

¿Cómo fue la infancia de Renzo Meneses?

El modelo nació en 1995 y según contó su infancia estuvo marcada por constantes cambios y dificultades familiares.

Aunque creció junto a sus padres, los problemas económicos derivados de la ludopatía de su padre los llevaron a perderlo todo en varias ocasiones, situación que obligó a Renzo a vivir por una temporada con sus abuelos y a mudarse entre distintas ciudades, mientras su hogar se fragmentaba.

A los 13 años llegó a Bogotá con sus padres; más adelante se trasladó a Barranquilla para estudiar Administración de Empresas, pero su vida dio un giro definitivo cuando, a mitad de la carrera, nació su primer hijo. Lejos de verlo como un obstáculo, Renzo lo asumió como una razón poderosa para seguir adelante.

En 2018 llegó su segundo hijo, destacando que sus pequeños se convirtieron en su ancla en medio de episodios de adicci*nes y desorden personal que, en más de una ocasión lo desviaron del camino.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión

¿En qué momento cambia la vida de Renzo Meneses?

El 2020 marcó otro punto importante en su vida luego de haber compartido un video en redes sociales que llamó la atención de una agencia en Barranquilla y le abrió la puerta a su carrera como modelo, tanto así que logró darse un espacio importante en la industria y llegar a pasarelas de alto nivel.

En 2024 su nombre logró reconocimiento nacional tras participar en un reality, donde vivió una historia de amor y luego de salir de este se convirtió nuevamente en padre.

Sin embargo, 2025 se convirtió en su año más difícil de su vida tras una denuncia pública hecha por una expareja, que lo puso en el centro de la polémica, un episodio que hoy asegura está completamente aclarado y resuelto, con una relación cordial entre ambos. Agregó que anhela una reconciliación, pero aclaró que todavía hay muchas cosas que sanar.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Ella es la guapa novia de Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia

Finalizó destacando lo feliz que está de estar en La casa de los famosos Colombia, pues ha sido un paso más para seguir luchando por sus sueños y continuar cautivando a sus fanáticos en redes sociales.