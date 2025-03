Lady Tabares y Karina García tuvieron nueva discusión

La relación entre Lady Tabares y Karina García parece seguir fracturándose con el paso de los días en La casa de los famosos Colombia. Las participantes cada vez toleran menos los desplantes, y una vez más, Yina Calderón decidió interceder para evitar que las Chicas Fuego se desintegren por pequeños malentendidos.

Lady Tabares y Karina García: nueva pelea en La casa de los famosos

Desde que inició el reality de la vida en vivo, Lady Tabares ha sido una de las encargadas de asear el baño, en compañía de Karina García. Sin embargo, la mujer no suele realizar esta actividad con previo aviso, por lo que la influenciadora tomó esto como un desplante, pues en esta ocasión le reclamó, sin ánimos de pelear, el por qué no le había avisado para ayudarle como siempre.



La respuesta de Tabares no le habría gustado a Karina, desatando así un nuevo disgusto entre ambas participantes. Pues según comentó Lady a Yina Calderón, quien nuevamente intervino en la discusión de las famosas, estaba cansada de que la influenciadora quisiera ser el centro de atención. Incluso aseguró que iba a tomar distancia para evitar problemas.

Yina Calderón aconsejó a Lady Tabares tras discusión con Karina García en La casa de los famosos

Luego de escuchar los argumentos de Lady Tabares sobre su más reciente pelea con Karina García, la influenciadora la aconsejó, pues si pensaba realmente tomar distancia de la influenciadora debía también evitar los acercamientos innecesarios como caricias, pues esto podría generar confusión. Incluso indagó si los problemas se debían a un posible gusto de Tabares por Karina García.

Sin embargo, Lady le dejó claro que, aunque Karina le parecía linda no era una mujer de 20 años como para enamorarse perdidamente de ella. “¿Usted me ve cara de niña, Yina? Sabe qué mami, usted sabe que ella me gusta, pero igual yo cojo la curva. No sé si has notado las cosas que hace conmigo, pero igual a mí eso no me va ni me viene, yo ya no soy una niña para ilusionarme con cualquiera”, aseguró.