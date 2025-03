Aleyda Gaviria, mejor conocida como La Abuela, se despidió en la noche del 16 de marzo de La casa de los famosos Colombia tras obtener la menor votación por parte del público.

La Abuelase convirtió junto a Sebastián Arias en los dos eliminados de la semana tras ser los participantes con menor votación de la gala de eliminación.

Sin embargo, previo a conocerse la decisión de Colombia y Latinoamérica, se vivió un momento de preocupación en medio de la gala de eliminación cuando La Abuela de manera repentina se desvaneció en el suelo.

La Liendra y Sebastián fueron los primeros en acercarse a auxiliar a La Abuela tras su aparente desmayo, Marcelo Cezán y Carla Giraldo también se preocuparon y les preguntaron a los dos participantes por el estado de salud de La Abuela.

Sin embargo, tras unos instantes La Abuela se recompuso y aseguró que se sentía mejor para continuar con la gala de eliminación, en donde se reveló su foto como primera eliminada de la noche.

La Abuela tras su salida de La casa de los famosos Colombia estuvo en el After de Karen Sevillano y Vicky Berrío, allí comentó que había sufrido una especie de caída por el estrés del momento.

Asimismo, en Mañana Express, La Abuela habló sobre su inesperada caída en la gala de eliminación, contando qué había sentido.

La Abuela comentó que durantes las veces anteriores que estuvo en placa sentía que se iba a ir y siempre se llevaba la sorpresa de quedarse.

Por eso, tras varias semanas en riesgo de salir sentía que anoche era su momento y de tanto desearlo su cuerpo tuvo un colpaso.

De tanto pensar que fuera yo, me caí, no me desmayé.