El ambiente en La Casa de los Famosos Colombia sigue cargado de tensiones y estrategias. En la mañana del sábado 15 de marzo, surgieron varios enfrentamientos que tuvieron como protagonistas a Melissa Gate, Yina Calderón, Karina García y Lady Tabares.

Tras varias discusiones, Melissa le advirtió a Lady sobre no involucrarse en conflictos que no le corresponden.

Todo comenzó en el cuarto agua, donde Yina Calderón y Lady Tabares conversaban con Karina García. En ese momento, Melissa Gate y Yana Karpova entraron al lugar, lo que dio pie a una nueva provocación de Yina.

Ante esto, Melissa se mostró incómoda y le dijo al Jefe que estaban invadiendo su espacio para molestarla. Sin quedarse callada, Yina le respondió: "Entonces deje a mis amigas en paz".

La tensión aumentó cuando Melissa, en una conversación posterior con Karina, le pidió que evitara reunirse con sus amigas en ese cuarto, pues entre ella y Yina hay diferencias claras.

Karina, sin embargo, no tomó bien el comentario y le exigió respeto, recordándole que ella no se mete en los conflictos ajenos.

Tras el incidente, Lady Tabares se acercó a Melissa Gate para hablar sobre lo ocurrido. Lady le expresó que no le gustó la forma en que Melissa se refirió a ella y su grupo, ya que nunca ha tenido problemas con ella.

"Escuchar que te expresaste en plural no me gustó porque yo contigo nunca me he metido", le dijo Lady a Melissa.