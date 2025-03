El regreso de Miguel Bosé a los escenarios de la Ciudad de México tuvo un giro inesperado la noche del viernes 14 de marzo, cuando un sismo sacudió la capital, obligando a la evacuación del Auditorio Nacional en pleno concierto.

El evento, que marcaba el inicio de su serie de presentaciones en México, se convirtió en un momento inolvidable para los asistentes, no solo por la música, sino por la forma en que se vivió el temblor en uno de los recintos más emblemáticos del país.

Mientras Miguel Bosé interpretaba uno de sus éxitos, la alerta sísmica sonó en el Auditorio Nacional, generando sorpresa entre los asistentes. De inmediato, las luces del recinto se encendieron y el equipo de seguridad comenzó a desalojar de manera ordenada a los miles de espectadores presentes.

El sismo de magnitud 5.5 tuvo epicentro en la región sur de México, específicamente en Tlaxiaco, Oaxaca.

El movimiento telúrico no causó daños estructurales en el recinto, pero obligó a pausar el espectáculo hasta que se confirmó que era seguro regresar.

Los asistentes mostraron diversas reacciones. Algunos entraron en pánico, mientras que otros se mantuvieron tranquilos siguiendo las instrucciones del personal del Auditorio Nacional.

En videos compartidos en redes sociales, se observa cómo la evacuación se realizó de manera controlada, con el público saliendo en fila hacia las zonas de seguridad designadas.

Tras el temblor, varios fans expresaron en redes su sorpresa por vivir una experiencia así en un concierto, mientras que otros aplaudieron la rapidez y organización con la que se manejó la situación.

Luego de que las autoridades confirmaran que no había riesgos en el Auditorio Nacional, Miguel Bosé retomó su show, demostrando su profesionalismo y carisma en el escenario.

El cantante español bromeó con el público sobre la situación y agradeció que todo hubiera quedado en un susto. Además, reconoció la importancia de la seguridad y la reacción ordenada de los asistentes.

“Jamás, jamás en la vida me había pasado semejante cosa. No sé a ustedes… pero mañana no se quejen de que este no ha sido una ching*na producción”, dijo Bosé.