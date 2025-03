La creadora de contenido Natalia Segura, conocida como La Segura, ha expresado recientemente su opinión sobre el comportamiento de su amigo cercano, La Liendra, en el reality show La Casa de los Famosos Colombia 2. A través de sus redes sociales, compartió reflexiones sobre las actitudes de La Liendra dentro del programa.​

La Segura y La Liendra mantienen una amistad de varios años, que trasciende el ámbito digital. Según La Segura, su vínculo es más fuerte en la vida real que en las redes sociales, lo que le permite hablar con franqueza sobre las situaciones que enfrenta su amigo en el reality.​

“La Liendra no es amigo mío de redes sociales o de un reality… es amigo de hace muchos años, somos más amigos en la vida real que en las redes sociales. Mi muchacho no está pasando por buenos pastos, no es su mejor momento”, dijo la influencer que se encuentra en embarazo.