La casa de los famosos: Yuli reaccionó de manera inesperada tras la nominación de Juanda Caribe

Luego de una nominación llena de sorpresas, en la que los huevos cambiaron la estrategia de varios participantes en La casa de los famosos Colombia, se vivió un nuevo curioso momento entre Yuli y Juanda Caribe.

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¿A quién y por qué envió Juanda Caribe a la placa en La casa de los famosos Colombia?

Esta nominación tuvo varios movimientos inesperados y decisiones que modificaron el rumbo de algunos jugadores, especialmente en la recta final de la actividad.

Juanda Caribe, como líder de la semana, tomó la decisión en el último momento de enviar directamente a placa a Yuli, lo que generó una inesperada reacción en ella.

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Yuli, durante la nominación en la que debía dar 3, 2 y 1, decidió que serían de la siguiente manera:

Le había dado 3 puntos a Valentino por considerarlo irrespetuoso, 2 puntos a Alexa por discusiones y un punto a Tebi por temas de convivencia. En el que debía abrir un huevo que tenía un animal pintado.

Yuli reaccionó en vivo luego de que Juanda Caribe la enviara a placa. (Foto: Canal RCN)

Yuli al abrir este elemento, tenía un sobre en el que debía otorgarle 3 puntos adicionales a otra persona de frente a sus compañeros.

En ese momento, mencionó a Juanda Caribe, pero al tratarse del líder de la semana, no podía asignarle esos puntos, por lo que tuvo que cambiar su decisión.

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Por esta razón, eligió a Juancho, quien en varias ocasiones durante la semana ha comentado que no se siente bien dentro de La casa de los famosos y que quiere salir de la competencia.

¿Cómo reaccionó Yuli tras quedar en placa por decisión de Juanda Caribe?

La decisión de Juanda Caribe generó una reacción inmediata. El participante se dirigió a Yuli y le dijo: “Los planes eran otros, pero a Yuli le salió un tigre y se equivocó de presa”.

Ante esto, Yuli respondió: “Ay, por favor, Juanda, aún estás a tiempo”, intentando que reconsiderara su decisión dentro de la dinámica de nominación.

Yuli reaccionó en vivo luego de que Juanda Caribe la enviara a placa. (Foto: Canal RCN)

Juanda Caribe reiteró su postura como líder, mientras Yuli insistía en que se trataba de una equivocación y le pedía que no tomara esa decisión.

Finalmente, Juanda Caribe confirmó su decisión de manera oficial, indicando que Yuli iría a la placa de nominación.

El momento cerró con Juanda Caribe cantando “Yuli, Yuli, Yuli”, en medio de la reacción de los demás participantes tras lo ocurrido.