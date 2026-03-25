La casa de los famosos Colombia: ¿quiénes fueron los nominados por el público?

La casa de los famosos Colombia sigue generando movimientos dentro del juego, y en esta ocasión fue el turno del público de tomar una decisión clave que impactó directamente la placa luego de que los participantes dieran su voto.

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¿Quiénes fueron los nominados por el público en La casa de los famosos Colombia?

Con sus votos, los televidentes definieron nuevos nombres que entran en riesgo de eliminación esta semana, aunque aún falta decisiones que se tomarán esta misma semana.

Ya hay una placa parcial de nominación en la que Valentino Lázaro y Alexa Torrex quedaron nominados por la casa.

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Tras la gala de la noche del 25 de marzo, se dieron a conocer los resultados de la votación del público, quienes eligieron a los participantes que debían sumarse a la placa de nominación.

Campanita en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

En este caso los dos nombres que se sumaron a la placa parcial fueron: Campanita y Juancho Arango.

Tras la gala, aunque los participantes desconocen quiénes fueron nominados por el público y por la casa, comenzaron a surgir reacciones dentro de la convivencia.

¿Por qué Campanita y Juancho creen que fueron nominados en La casa de los famosos Colombia?

Campanita fue uno de los primeros en pronunciarse y aseguró que lo más probable era que su nominación proviniera del público, tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores dentro del reality.

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Por su parte, en el caso de Juancho, desde hace varios días ha expresado que quiere salir de la competencia. El actor ha manifestado su molestia, especialmente porque no ha podido descansar bien dentro de La casa de los famosos Colombia.

Como se ha visto en los últimos días, Juancho volvió a estar en el cuarto ‘Tormenta’, donde ha tenido algunos desacuerdos con Alexa Torrex.

Juancho Arango en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Según lo que ha comentado con otros participantes, especialmente con los de Calma, una de las situaciones que más le afecta es que ella lo despierta cuando está roncando demasiado.

Esto, de acuerdo con lo que ha expresado, ha influido en su descanso, ya que ha mencionado en varias ocasiones que no logra dormir bien, lo que ha generado incomodidad en su experiencia dentro de La casa.