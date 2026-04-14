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Prueba de presupuesto en La casa de los famosos desata caos entre los participantes; ¿Lo lograron?

Prueba de presupuesto en La casa de los famosos generó varias tensiones entre los participantes; esto pasó.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Prueba de presupuesto en La casa de los famosos genera reacciones entre participantes
Famosos ganan puntos sorpresa tras prueba de presupuesto. (Fotos: Canal RCN)

Los participantes de La casa de los famosos Colombia vivieron una nueva prueba de presupuesto que generó varias tensiones entre algunos, como Juanda Caribe y Juancho, y también entre Beba y Mariana.

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¿De qué se trataba la prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia?

En esta prueba, los famosos debían armar palabras. Cada uno tenía un chaleco con una letra al frente y otra en la parte de atrás, y debían formar diferentes palabras según las indicaciones del jefe.

En medio de la dinámica, se presentó un comentario de Juanda Caribe que no le gustó a Juancho, cuando le dijo al actor la expresión: “Por fin sirves pa’ algo”. Al terminar la actividad, Juancho le hizo el reclamo a Juanda Caribe por ese comentario.

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Además, durante la dinámica, Mariana y Beba también protagonizaron una discusión luego de que Mariana le dijera que gritaba mucho, lo que generó un rifirrafe entre ellas.

Prueba de presupuesto en La casa de los famosos genera reacciones entre participantes
Famosos ganan puntos sorpresa tras prueba de presupuesto. (Fotos: Canal RCN)

Posteriormente, en medio de la celebración del Mundial de fútbol con la canción oficial del Canal RCN, los famosos, divididos en Calma y Tormenta, realizaron una coreografía para los invitados de Deportes RCN.

¿Cuántos puntos obtuvieron tras la prueba de presupuesto en La casa de los famosos?

En la gala de la noche del 14 de abril, Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer cómo les fue a los famosos tras la prueba.

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Los presentadores anunciaron que los participantes de La casa de los famosos Colombia perdieron 225 puntos luego de errar en las palabras que debían formar, pero finalmente ganaron 475 puntos.

Prueba de presupuesto en La casa de los famosos genera reacciones entre participantes
Famosos ganan puntos sorpresa tras prueba de presupuesto. (Fotos: Canal RCN)

Alexa y Mariana fueron las encargadas de ir a la alacena, y en esta ocasión escogieron los antojos, además del pollo y los huevos.

Por su parte, Alexa escogió el sobre rojo, en el que se llevaron una sorpresa y ganaron otros 200 puntos, por lo que eligieron la carne de res. Además, Carla y Marcelo les dieron una ñapa de una caja de brownies.

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