Una nueva controversia sacudió el ambiente en La casa de los famosos Colombia luego de otra discusión entre Melissa Gate y Yina Calderón, pues los problemas que las participantes tenían desde afuera no han cesado dentro de la competencia y cada vez la rivalidad aumenta, pues esta tarde dejaron claro que no se soportan.

La nueva discusión entre Melissa Gate y Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia

Melissa Gate no se aguantó su malestar y lo dejó saber cuando les reclamó a sus compañeros de La casa de los famosos Colombia por no disponer correctamente los residuos que generan dentro de la convivencia, pues, aunque ninguno le refutó por dicho regaño, Yina Calderón aprovechó la situación para aumentar sus diferencias y se defendió del llamado de atención de la paisa.

¿Qué le dijo Yina Calderón a Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón no se aguantó que Melissa Gate les haya hecho un llamado de atención por no separar correctamente los residuos generados por los habitantes de La casa de los famosos Colombia y le contestó a su compañera con un gran temperamento, pues sus compañeros la tuvieron que calmar. En medio de la discusión entre las dos famosas, Calderón le dijo a Melissa Gate que no fuera “amargada” y que, por eso, el hijo no la quería, comentario que se escuchó mal y por el cual, los usuarios de las redes sociales le exigen al jefe que no deje pasar esa falta de respeto y sancionen a Yina.

El consejo que le dio la toxi costeña a Yina Calderón sobre el hijo de Melissa Gate

Tras la polémica discusión dentro de La casa de los famosos Colombia, la toxi costeña le sugirió a Yina Calderón que no le nombre el hijo de Melissa Gate en sus problemas, pues no le parece correcto meterse con hijos ajenos, sin embargo, Yina Calderón reveló que ella sabe la verdadera historia de su rival con el hijo, peor que ella se ha detenido para no revelar nada.