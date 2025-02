Un nuevo escándalo se formó en La casa de los famosos Colombia tras otra discusión que protagonizó Yina Calderón y Melissa Gate, pues lo que inició con reclamos por parte de la paisa hacia sus compañeros que no saben separar los residuos solidos en la casa, resultó siendo la excusa perfecta para que Yina Calderón arremetiera en contra de Melissa.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón y Melissa Gate protagonizaron una nueva discusión en La casa de los famosos Colombia

¿Por qué Yina Calderón y Melissa Gate discutieron en La casa de los famosos Colombia?

Melissa Gate no se aguantó su malestar y les reprochó a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia por no saber separar sus residuos, pues les dijo que no sabían leer y les recordó la importancia de desechar bien los restos que generan, sin embargo, Yina Calderón se tomó personal el llamado de atención de Melissa y arremetió en su contra, diciéndole “amargada”.

Artículos relacionados Karina García Exnovio de Karina García se fue contra Yina Calderón: “Ella me echaba los perros”

Yina Calderón le nombró al hijo a Melissa Gate en medio de una discusión en La casa de los famosos Colombia

Tras el cruce de palabras entre Yina Calderón y Melissa Gate, la empresaria le dijo a la paisa que es una “amargada” y que por eso “el hijo no la quería”, pues pese a estas palabras, Melissa no perdió el control y le pidió a su compañera que no se metiera en lo que no era de su incumbencia, sin embargo, Yina se dejó ver muy molesta porque no le parecía correcto que Gate les llamara la atención a todos los habitantes de La casa de los famosos e incluso, tuvieron que calmarla porque se le veía la intención de encarar a su compañera.

Piden sanción para Yina Calderón por comentarios en contra de Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia

Tras la publicación del clip en el que se evidencia esta diferencia entre Melissa Gate y Yina Calderón, los usuarios de internet rechazaron tajantemente las palabras de Yina y mencionaron que ella no debería meterse con los hijos de nadie, pues al parecer, no habría sido la primera vez que ella le menciona el tema a Melissa, por eso, los seguidores del programa han comentado que el jefe debería sancionar a Yina por meterse en temas ajenos a la convivencia, pues consideran que ella fue irrespetuosa ante un tema importante que estaba exigiendo Melissa, como es el reciclaje y le manejo correcto de los residuos.