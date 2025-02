El cantante Santiago Mesa Velásquez, conocido como Smayv, se pronunció sobre las afirmaciones de la empresaria Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia sobre él.

Recordemos que, en varias ocasiones Yina Calderón ha reiterado que la influenciadora Karina García mantuvo al artista, afirmación que ha también ha hecho la creadora de contenido paisa.

En entrevista con Dimelo King, el artista señaló que la influenciadora sabe cómo es él y que no entiende por qué está afirmando que Karina García lo “mantuvo” durante los cinco años de relación que tuvieron.

“Ella sabe quién soy yo perfectamente, me echaba los perros, me persuadía por WhatsApp. En Bogotá se me lanzó a la boca en un evento que tuve y yo como que ¡uy no! Y un menosprecio sabiendo que sabe quién soy yo realmente. Se está haciendo la pend*jita porque hasta yo le correspondí un tiempo cuando ella estaba en esa vuelta que salió de Protagonistas”, confesó.